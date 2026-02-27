Donna investita da un’auto mentre attraversa, è gravissima all’ospedale di Salerno

Immagine di repertorio

Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Montecorvino Pugliano nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio. L'incidente stradale è avvenuto in via Antonio Vivaldi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con una ambulanza della Vopi (Volontari Pronto Intervento) di Pontecagnano e un'auto medica da Battipaglia. La vittima è una donna di 65 anni, che è rimasta gravemente ferita a seguito del violento impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità competenti, la donna sarebbe stata travolta dall’auto in transito per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento e ha immediatamente fatto scattare l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari, che hanno prestato le prime cure alla 65enne direttamente sul posto. Le condizioni della donna sono apparse da subito gravi: dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Salerno per ricevere ulteriori trattamenti e accertamenti diagnostici.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Si cercano intanto eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini. Il traffico nella zona, a seguito del sinistro, ha subito forti rallentamenti, a causa della presenza dei soccorsi, per consentire le operazioni di messa in sicurezza.