Donna investita da un mezzo della nettezza urbana a Napoli: ricoverata in codice rosso L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è verificato in via Brin: la donna è stata ricoverata all’ospedale del Mare in codice rosso.

A cura di Valerio Papadia

L’incidente in via Brin (Foto: Nessuno tocchi Ippocrate)

Grave incidente nella giornata odierna, mercoledì 6 aprile, a Napoli: una donna è stata investita da un mezzo della nettezza urbana in via Brin. La dinamica dell'incidente risulta ancora poco chiara ed è in corso di accertamento: sul posto, come riporta l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" sono intervenuti tre mezzi del 118, delle postazioni Ferrovia, Ponticelli e Carlo III. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale del Mare: non si conoscono con precisione le sue condizioni di salute.

Incidente a Pontecagnano, morto infermiere di 54 anni

È purtroppo mortale, invece, l'incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 5 aprile, a Pontecagnano, nella provincia di Salerno. La vittima è un infermiere di 54 anni, Michele Africola: l'uomo si trovava in sella al suo scooter e stava percorrendo via Verdi quando si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un'automobile, una Fiat Punto. L'impatto è stato violento e il 54enne è stato sbalzato sull'asfalto: soccorso dal 118, l'infermiere è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è deceduto poco dopo l'arrivo, a causa della gravità delle ferite riportate.