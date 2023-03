Donna incinta picchiata dal compagno: l’uomo arrestato grazie allo smartwatch anti-violenza La donna, lo scorso 22 marzo, era stata la prima a ricevere Mobile Angel, smartwatch dedicato alle donne vittime di violenze e abusi.

A cura di Valerio Papadia

Il Mobile Angel, smartwatch anti-violenza dedicato alle donne vittime di violenze e abusi, lanciato soltanto la scorsa settimana dai carabinieri, ha già dato i suoi frutti: un 44enne, che picchiava e maltrattava la sua compagna, è stato infatti arrestato a Napoli dai militari dell'Arma. L'orologio intelligente invia un SOS alle forze dell'ordine quando la donna che lo possiede è vittima di violenze.

A ricevere il primo esemplare di Mobile Angel, lo scorso 22 marzo, era stata una donna napoletana di 36 anni, in stato di gravidanza, che proprio nelle scorse ore ha lanciato l'allarme: il compagno, per l'ennesima volta, la stava malmenando.

La 36enne aveva ricevuto lo smartwatch in quanto, da lungo tempo, aveva denunciato di essere vittima di maltrattamenti: alla luce dell'ennesima violenza, i carabinieri della stazione di Capodimonte, su richiesta del gip del Tribunale di Napoli, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del compagno della donna: si tratta di un uomo di 44 anni di Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di atti persecutori; per il 44enne sono scattati gli arresti domiciliari.

In Italia sono 45 i Mobile Angel in fase di sperimentazione

La sperimentazione degli smartwatch anti-violenza è partita, come detto, a Napoli: il Mobile Angel è stato consegnato alla 36enne. Sono per 45 i dispositivi in fase di sperimentazione in tutta Italia: gli smartwatch sono stati consegnati a donne vittime di violenza anche a Milano e Torino.