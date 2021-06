Tragedia sfiorata ad Ercolano, cittadina nella provincia di Napoli, alle pendici del Vesuvio, dove una donna di 49 anni è stata ferita da un proiettile mentre si trovava sul terrazzo della sua abitazione. Stando a quanto si apprende, la donna si trovava sul terrazzo, in via Tironi di Moccia, quando è stata improvvisamente raggiunta dal proiettile, che ha colpito la schiena della 49enne.

Soccorsa tempestivamente dai suoi famigliari, la donna è stata trasportata d'urgenza, con mezzi propri, all'ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli, dove è attualmente ricoverata e dove per fortuna non si troverebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la versione della 49enne e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Sparatorie all'impazzata, tanti episodi nel Napoletano

Episodi del genere, purtroppo, non sono rari a Napoli e provincia – ma in generale in tutta la Campania – soprattutto durante i festeggiamenti per il Capodanno. Nella notte tra il 31 dicembre del 2017 e il 1° gennaio del 2018, ad esempio, alla periferia orientale di Napoli un ragazzino di 12 anni venne colpito da due proiettili mentre si trovava fuori al balcone ad osservare i fuochi d'artificio che salutavano il nuovo anno.

Più recentemente, nella notte che ha segnato la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ad Aversa, nella provincia di Caserta, è stata ferita da un proiettile una ragazza di 19 anni: la giovane è stata raggiunta all'addome mentre si trovava fuori al balcone di casa sua in compagnia dei famigliari. In nessuno dei due casi, per fortuna, ci sono state gravi conseguenze per i feriti.