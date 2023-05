Donna colpita con una stampella in faccia, aggressione alla stazione Campi Flegrei a Napoli Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia: su di lui pendeva già un provvedimento di carcerazione, deve scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione.

A cura di Valerio Papadia

Un'aggressione improvvisa, senza motivo, quella avvenuta all'esterno della stazione Campi Flegrei, a piazzale Tecchio: siamo a Fuorigrotta, quartiere della zona Ovest di Napoli, dove una donna è stata colpita con una stampella in faccia da un uomo, un 38enne, che è stato arrestato. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 maggio, all'esterno della stazione ferroviaria, dalla quale partono e transitano sia i treni regionali che quelli della Linea 2 della metropolitana cittadina: gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio in stazione sono stati allertati proprio dalla vittima, che si è rivolta a loro dopo l'aggressione.

Sull'uomo pendeva già un provvedimento di carcerazione

I poliziotti hanno rintracciato il 38enne all'interno della stazione e lo hanno arrestato: si tratta di un uomo originario del Marocco, già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti lo hanno portato negli uffici di polizia e, durante le formalità di rito, hanno scoperto che sul 38enne pendeva già un provvedimento di carcerazione: l'uomo, infatti, deve scontare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di furto, lesioni, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. A questi, si è aggiunta anche l'aggressione compiuta nei confronti della donna, i cui motivi sono ancora sconosciuti.