Donna colpita con una pietra in faccia durante una tentata rapina: l'aggressore arrestato in centro a Napoli In manette è finito un uomo di 30 anni, arrestato dalla Polizia di Stato in via Pessina, a due passi da piazza Dante, nel cuore del centro storico di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Nel tentativo di strappare la borsa a una donna, non ha esitato a colpirla al volto con una pietra: nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, un uomo di 30 anni – originario dello Sri Lanka e risultato irregolare sul territorio italiano – è stato arrestato in centro a Napoli dalla Polizia di Stato. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del commissariato Decumani sono intervenuti in via Pessina, a due passi da piazza Dante, nel cuore del centro storico, dove era stata segnalata una donna aggredita.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato la donna, che gli ha indicato l'aggressore, che si stava dando alla fuga: gli agenti lo hanno così inseguito e bloccato. Gli operatori hanno appurato che, poco prima, la donna stava passeggiando in strada quando è stata avvicinata e aggredita dal 30enne che, nel tentativo di strapparle la borsa, l'ha colpita con una pietra in pieno volto. Pertanto, dopo le formalità di rito, il 30enne è stato tratto in arresto con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali.