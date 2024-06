video suggerito

Donna accoltellata mentre dorme: è grave. Ferita anche la figlia L'episodio nella notte a Recale, nella provincia di Caserta: la donna, 60 anni, è ricoverata in prognosi riservata; ferita lievemente la figlia 30enne. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sono ancora da definire i contorni di quanto accaduto, nella notte appena trascorsa, a Recale, piccola cittadina alle porte di Caserta, dove una donna di 60 anni è stata ripetutamente accoltellata mentre dormiva nel suo letto: è grave; ferita, anche se lievemente, anche la figlia, una donna di 30 anni. Stando a quanto si apprende, la 60enne, intorno alle 3, mentre dormiva nel suo letto, è stata accoltellata al torace, all'addome e alle braccia; la figlia, invece, è stata ferita da un fendente a una mano.

La 60enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasporta d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è ricoverata in gravi condizioni di salute, in prognosi riservata; non grave, invece, la ferita rimediata dalla figlia. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che al momento non escludono nessuna pista, ma si stanno concentrando maggiormente sull'ambito familiare.