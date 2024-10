Donna 50enne scomparsa a Castellabate, ricerche anche per mare

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una donna di 50 anni, di origine tedesca, ma residente a Castellabate da molti anni, risulta scomparsa dal pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre 2024. La donna si sarebbe allontanata da casa attorno alle ore 16,00, lasciando nell'abitazione i suoi effetti personali, compreso il telefono e i documenti, ma non avrebbe più fatto ritorno. L'ultima volta che è stata vista, indossava una maglia bianca e un pantaloncino del modello pinocchietto. La 50enne non soffrirebbe di problemi di salute. Il marito ha subito lanciato l'allarme per ritrovarla. Al momento sono in corso ricerche dei carabinieri e della Guardia Costiera, sia per terra che per mare.

Ricerche con carabinieri e guardia costiera

I Carabinieri della locale stazione di Castellabate hanno ascoltato il marito per ottenere elementi che potrebbero aiutare nelle indagini e a ritrovare la 50enne. La coppia, conosciuta in zona, da tempo abitava ad Ogliastro Marina, sulla costiera del Cilento, in provincia di Salerno. Nella serata di ieri sono partite le ricerche, con i volontari e l’Associazione Tommy 125, che hanno perlustrato la zona circostante, arrivando fino alla pineta di Punta Licosa, ma senza trovare tracce della 50enne, che sembra sparita nel nulla.

La donna ripresa da una telecamere di videosorveglianza

Impegnata nelle ricerche anche la Guardia Costiera di Agropoli, che sta perlustrando la costa con una motovedetta in cerca di indizi che possano far rintracciare la donna scomparsa. Le ricerche proseguono anche oggi. La comunità cilentana è in apprensione per quanto sta accadendo. La donna sarebbe stata ripresa in un video di una telecamere di videosorveglianza, mentre camminava in direzione di piazza Giovanni Paolo II di Ogliastro Marina.