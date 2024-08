video suggerito

Donazione sangue, anche il ministro Piantedosi alla campagna nell'Avellinese Questa mattina a Pietrastornina (Avellino) la raccolta straordinaria di sangue promossa da DonatoriNati e PetraStrumilia; tra i donatori anche Matteo Piantedosi.

A cura di Nico Falco

"Donare il sangue è importantissimo, sia da un punto di vista pratico, perché, appunto, c'è bisogno di sangue, e non solo, ma anche perché bisogna alimentare la divulgazione, l'educazione alla donazione". Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, a Pietrastornina, in provincia di Avellino, dove questa mattina, 23 agosto, si è tenuto il consueto appuntamento estivo con la raccolta straordinaria di sangue e plasma organizzato dall'associazione DonatoriNati, nata da un gruppo di donatori appartenenti alla Polizia di Stato, e dal circolo socio-culturale PetraStrumilia.

Per la giornata la Fratres ha messo a disposizione un'autoemoteca, attrezzata per il prelievo e la conservazione del sangue. L'associazione DonatoriNati conta oltre 6mila volontari tra agenti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco e ogni anno si arricchisce di circa 400 neo assunti che si avvicinano al mondo della donazione; dall'inizio del 2004 ha organizzato circa 240 giornate di raccolta; una opera di sensibilizzazione che si rende ancora più necessaria in estate, quando il numero dei donatori cala, e di conseguenza la disponibilità di sangue che può essere garantita proprio grazie alle donazioni, mentre quello dei malati che necessitano di trasfusioni, quello degli interventi chirurgici e quello dei casi di emergenza resta agli stessi livelli.