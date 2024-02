Donato, con mollica o senza: maxi-panino dedicato al Barcellona. E i catalani apprezzano Cocchione da due chili per i giocatori del Barcellona: dentro ci sono due creme artigianali, mozzarella di bufala affumicata, pancetta locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Un cocchione di pane gigantesco, pesante almeno due chilogrammi, una cascata di pancetta locale, mozzarella di bufala affumicata. È soltanto una parte del maxi-panino che Donato De Caprio, il salumiere napoletano noto per il motto «con mollica o senza?» ha dedicato alla squadra di calcio del Barcellona che è a Napoli per la sfida contro gli azzurri in Champions League al "Maradona". I catalani hanno evidentemente apprezzato perché hanno pubblicato il video della preparazione sui loro canali social, visti in tutto il mondo.

All'interno del super-panino di Donato preparato nella salumeria alla Pignasecca, ci sono come al solito anche due creme. La prima è una crema al pistacchio «la prepariamo noi, è artigianale» precisa il salumiere napoletano. Così come l'altra preparazione spalmabile, la «crema tricolore di Donato».

Cosa c'è dentro questa crema tricolore che Donato De Caprio usa spesso nei suoi panini? Un po' di eccellenze campane: ricotta di bufala, pomodoro secco, crema di pesto e pistacchio, tarallo napoletano.