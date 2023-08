Don Patriciello: “Basta bimbe vestite come spose per la Prima Comunione” Il parroco del Parco Verde di Caivano ha invitato le mamme a non vestire le figlie come spose per la Comunione: “Hanno 10-11 anni, non rubate la loro età”.

A cura di Nico Falco

Don Maurizio Patriciello

Bambine che si presentano in chiesa per la Prima Comunione con l'abito simile a quello di una sposa, come se si trattasse di un matrimonio, spesso dal costo molto alto. Fenomeno ben conosciuto, specialmente in determinate aree geografiche, e negli ultimi anni in incremento, che è al centro del post su Facebook di don Maurizio Patriciello, prete del Parco Verde di Caivano (Napoli), conosciuto soprattutto per il suo impegno anticamorra.

Poche parole, ma che sono diventate rapidamente virali: nel giro di due giorni il messaggio ha incassato quasi diecimila like, con un migliaio di commenti e circa 800 condivisioni. Il sacerdote, che attualmente è sotto scorta per il suo impegno sociale che lo ha portato in prima linea contro la camorra, i roghi tossici e lo spaccio di droga, ha raccomandato alle mamme di rispettare l'età delle figlie, ricordando che si tratta soltanto di bambine che hanno il diritto di vivere la loro età. Scrive Patriciello: