Don Luigi Merola positivo al Covid: è ricoverato in ospedale Il prete anticamorra, presidente della Fondazione “A’ voce d’è creature”, ha condiviso una foto sui social che lo ritrae in un letto d’ospedale a causa del Covid.

A cura di Valerio Papadia

Il Covid-19 ha colpito anche don Luigi Merola, prete napoletano noto per la sua attività anticamorra e presidente della Fondazione "A' voce d'è creature": dopo essere risultato positivo, il parroco a causa del virus è stato costretto a un ricovero in ospedale. È stato proprio Merola, attraverso la pagina Facebook della fondazione, qualche ora fa, a rendere noto il suo ricovero, pubblicando anche una foto che lo ritrae, con una mascherina Ffp2 in volto, disteso sul letto ospedaliero. "Sereno mercoledì a tutti! – scrive il prete a corredo della foto -. Qui, in ospedale, mi rendo conto ancor di più che dobbiamo volerci bene e aiutare sempre chi sta nel bisogno… Non dobbiamo far passare la nostra vita senza aver lasciato un segno: fate del bene sempre!". Centinaia i like e i commenti di chi gli augura una pronta guarigione che il post ha collezionato in poche ore dalla pubblicazione.

Don Merola aveva scoperto della sua positività al Covid-19 soltanto due giorni fa, lo scorso 11 luglio: era stato proprio lui, ancora una volta attraverso i social network, a rendere noto di aver contratto il virus. "Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Vi comunico che anch'io sono risultato positivo al Covid, fate una preghiera per me… Ci vediamo presto!" aveva scritto per l'occasione il prete, come detto due giorni fa. Le sue condizioni di salute, evidentemente, sono peggiorate in modo repentino, tanto da costringerlo al ricovero in ospedale per stare sotto l'occhio vigile del personale sanitario.