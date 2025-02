video suggerito

Domenico Campanile, ciclista morto schiacciato dalle ecoballe cadute da un tir a Salerno: 3 indagati Tre indagati per la morte di Domenico Campanile, il ciclista di 49 anni investito sabato scorso dalle ecoballe cadute da un tir a Salerno. Un altro ciclista è ricoverato in prognosi riservata.

Ci sono tre indagati per la morte di Domenico Campanile, il ciclista di 49 anni investito dalle ecoballe cadute da un tir sabato scorso a Salerno: si tratta dell'autista del mezzo pesante, il titolare dell'azienda che ha commissionato il trasporto e il responsabile della ditta di trasporti; per il primo le accuse sono quelle di omicidio stradale e lesioni, mentre per gli altri due l'accusa è quella di cooperazione in omicidio colposo.

L'autopsia sul corpo di Domenico Campanile – originario di Casagiove, nel Casertano – è stata effettuata nella giornata di ieri e fornirà ulteriori indicazioni agli inquirenti – sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Salerno – circa la dinamica dell'incidente e sulle eventuali responsabilità degli indagati.

Un altro ciclista ricoverato in prognosi riservata

L'incidente in cui ha perso la vita Domenico Campanile si è verificato sabato 1° febbraio in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi, a Salerno. Il tir che trasportava ecoballe ha perso il carico, che ha travolto un gruppo di ciclisti che viaggiava nella corsia opposta, tra cui anche il 49enne della provincia di Caserta. Oltre a Campanile, che purtroppo è morto sul colpo, è stato colpito dalle ecoballe anche un altro ciclista, tuttora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.