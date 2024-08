Domenico Autiero, rider di 28 anni morto in un incidente: il cordoglio del Ministero dei Trasporti

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

C'è ancora tanta incredulità e tanto dolore, a Torre Annunziata, per la tragica e prematura morte di Domenico Autiero, il giovane di 28 anni, che faceva il rider, morto in un incidente stradale a Castellammare di Stabia, nella serata di lunedì 5 agosto, proprio dopo aver effettuato una consegna. Al dolore per la morte del 28enne si è unito anche il Ministero dei Trasporti che, in una nota a firma del sottosegretario Tullio Ferrante, ha espresso il suo cordoglio: "Sono profondamente addolorato per il drammatico incidente che si è verificato a Castellammare di Stabia, nel quale ha perso la vita il 28enne Domenico Autiero".

Il sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture prosegue: "Siamo impegnati ad aumentare le tutele per il lavoro svolto tramite piattaforme digitali, affinché i riders abbiano maggiori diritti e garanzie. Come Governo e come Mit continuiamo anche a investire sempre di più sulla sicurezza stradale, che resta la nostra priorità".

Lo scooter di Domenico si è scontrato con un'auto

Come detto, il 28enne aveva appena consegnato delle pizze quando, per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato frontalmente con un'automobile: l'incidente si è verificato sulla Strada Statale 145 "Sorrentina", nel territorio di Castellammare. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Domenico Autiero non c'è stato nulla da fare.