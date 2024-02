Domenico Attianese, poliziotto ucciso a Napoli durante una rapina: due arresti per l’omicidio dopo 38 anni Il sovrintendente principale della Polizia di Stato venne ucciso nel quartiere Pianura, durante una rapina in gioielleria, il 4 dicembre del 1986. A distanza di 38 anni circa sono stati arrestati i due presunti assassini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

A distanza di 38 anni c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Domenico Attianese, sovrintendente principale della Polizia di Stato ucciso a Napoli durante una rapina in gioielleria il 4 dicembre del 1986: aveva 45 anni. Nella giornata odierna, lunedì 5 febbraio 2024, infatti, la Polizia di Stato ha arrestato G.R. e S.A., rispettivamente 60 e 59 anni, indagati per concorso in omicidio aggravato di Domenico Attianese; per loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Le indagini che hanno portato ai due arresti si sono avvalse di nuovi accertamenti su prove e reperti raccolti subito dopo il delitto del sovrintendente speciale della Polizia di Stato; le nuove indagini sono state condotte dal Servizio di Polizia Scientifica – Sezione identità giudiziaria.

L'omicidio del sovrintendente principale Domenico Attianese

Il 4 dicembre del 1986, secondo quanto emerso dalle indagini, scaturite subito dopo l'evento, malviventi armati si sono introdotti all'interno della Gioielleria Romanelli, nel quartiere Pianura, periferia occidentale di Napoli, allo scopo di rapinarli. Mentre la rapina era in corso, la figlia dei titolari della gioielleria si recò a casa del sovrintendente principale Attianese, che abitava a pochi passi dall'esercizio commerciale e che in quel momento non era in servizio, per chiedere aiuto; il poliziotto intervenne per sventare la rapina e per arrestare i malviventi.

Il sovrintendente principale della Polizia di Stato ingaggiò una violenta colluttazione con i malviventi, al termine della quale questi ultimi lo disarmarono e uno di loro lo ferì mortalmente con un colpo di pistola alla testa.

Gli omaggi alla memoria di Domenico Attianese

Dopo la morte del sovrintendente principale della Polizia di Stato, alla memoria di Domenico Attianese è stata intitolata la caserma dove attualmente sorge il commissariato San Paolo, a Fuorigrotta, l'ultimo in cui ha prestato servizio il poliziotto. Inoltre, il Comune di Napoli gli ha dedicato il Parco Attianese, giardino pubblico proprio nel quartiere Pianura. Infine, il 5 maggio del 1987, ad Attianese è stata conferita postuma la Medaglia d'oro al Valore Civile.