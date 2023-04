Trasporto pubblico a Napoli

Domani Napoli-Milan, i treni per lo stadio prorogati: ecco gli orari Per la partita di Champions League Napoli-Milan prorogate le corse della metropolitana Linea 2.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo la partita Napoli – Milan, match valido per la Champions League in programma martedì 18 aprile alle ore 21.00 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Trenitalia , in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio.

Ecco gli orari: a partire dalle ore 23.10 saranno 6 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui cinque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e una in direzione Pozzuoli.

Scrive Trenitalia in una nota:

Leggi anche Viaggi gratis su metro, bus e funicolari per le famiglie dei dipendenti Anm a Napoli