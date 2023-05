Domani l’autopsia sul corpo di Rita, la 25enne morta a Napoli mentre tornava da lavoro Si terranno domani gli esami sul corpo di Rita, la 25enne di Napoli morta in un incidente su Calata Fontanelle: la ragazza tornava a casa dopo il lavoro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rita Scisciotta

Si terranno domani, mercoledì 3 maggio, gli esami autoptici sul corpo di Rita Scisciotta, la 25enne dei Quartieri Spagnoli morta in un incidente a bordo del suo scooter mentre tornava da lavoro su Calata Fontanelle, al Rione Materdei. Esami che dovranno chiarire se la giovane abbia avuto un malore mentre era alla guida del motorino e sancire con precisione le cause del decesso: le indagini e i rilievi sul luogo dell'incidente sono coordinati dal settore Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli, guidata dal comandante Antonio Muriano.

Da quanto apprende Fanpage.it che ha sentito fonti investigative, la ragazza indossava regolarmente il casco e sul posto non ci sarebbe i segni di una frenata brusca. L'incidente è avvenuto al mattino presto, in un momento in cui il traffico non sarebbe stato particolarmente intenso. Resta dunque ancora da accertare cosa abbia causato l'incidente che, dalle indagini attualmente in corso, non riguarderebbe altri veicoli al di fuori di quello sui cui viaggiava la ragazza. Maggiore chiarezza si potrà avere dopo l'autopsia sul corpo della giovane, in seguito alla quale arriverà anche il dissequestro della salma e il probabile via libera per i funerali.

Intanto, ai Quartieri Spagnoli la notizia ha portato alla sospensione di diverse attività di intrattenimento musicale, per onorare la memoria della giovane, che solo pochi giorni prima aveva compiuto 25 anni. La ragazza, che lavorava in un bar della vicina Chiaia, era molto conosciuta nel proprio quartiere. "Comunichiamo a tutti i nostri amici e clienti che purtroppo l'evento in programma è stato annullato per l'improvvisa, ingiusta e prematura morte di una "figlia" del Quartiere, la piccola Rita Scisciotta", si legge in una nota di uno dei locali più noti dei Quartieri Spagnoli, "e sinceramente non sarebbe stato il caso di fare festa e fare musica".