Napoli piange Rita, morta a 25 anni: rientrava a casa dopo una notte di lavoro al bar Rita Scisciotta, 25 anni, è morta in un incidente a bordo del proprio motorino dopo una notte di lavoro al bar: lutto ai Quartieri Spagnoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rita Scisciotta

Forse la scarsa visibilità, forse un ostacolo imprevisto sulla carreggiata oppure un colpo di sonno improvviso: fatto sta che la vita di Rita Scisciotta, 25 anni, si è interrotta in un attimo su via Calata Fontanelle nel Rione Materdei di Napoli, alle prime luci dell'alba di domenica. Rientrava a casa dopo una notte di lavoro in un bar del centro storico del capoluogo partenopeo. Aveva compiuto 25 anni appena una settimana prima Rita, giovane napoletana dei Quartieri Spagnoli, dove la notizia appena si è diffusa ha calato un velo nero di dolore e lutto sull'intera zona.

L'incidente alle prime luci dell'alba

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza l'intera dinamica: non sarà facilissimo, perché il motorino su cui viaggiava sarebbe stato spostato da alcuni passanti nel tentativo disperato di soccorrerla. Per Rita però non c'è stato nulla da fare, la sua vita si è spezzata su Calata Fontanelle, l'arteria che dal Rione Materdei porta fino alla Sanità, nel cuore di Napoli, poco prima delle 7 del mattino. Non ci sarebbero tracce di frenate improvvise, né segni di altri veicoli che potrebbero essere coinvolti nell'incidente.

Le indagini di Municipale e Carabinieri

Dopo lo schianto sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli guidata dal comandante Antonio Muriano assieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e al personale del 118: la strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 8.30 per i rilievi, mentre il personale medico-sanitario ha provveduto a trasportare la salma della giovane al Policlinico Federico II di Napoli, dove sarà effettuata un'autopsia nei prossimi giorni. Sequestrato invece sia il mezzo sul quale la giovane viaggiava, sia l'automobile che, seppur al momento non risulterebbe coinvolta, si trovava nei pressi del luogo dell'incidente e vicino alla quale sarebbero stati trovati alcuni pezzi di carrozzeria: non è escluso che possa essere stata "colpita" dal mezzo stesso nei terribili istanti dell'incidente.