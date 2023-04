Incidente a Materdei, 22enne muore in sella al suo scooter su Calata Fontanelle Tragico incidente su Calata Fontanelle, nel cuore di Materdei: una 22enne è morta in sella al suo scooter alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 30 aprile.

Una ragazza di 22 anni è morta in sella al suo scooter in un incidente avvenuto lungo Calata Fontanelle nel Rione Materdei, nel cuore di Napoli, all'alba di questa mattina, domenica 30 aprile. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente: dai primissimi rilievi dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti poco dopo le 8.30 sul luogo dell'incidente, sembrerebbe che la giovane abbia perso il controllo del mezzo, cadendo a terra e morendo sul colpo.

Inutile l'intervento dei soccorsi: per la giovane non c'è stato niente da fare. Anche la polizia locale è arrivata sul posto. Non è stata ancora resa nota l'identità della giovane, mentre sono ancora in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto lungo Calata Fontanelle, la strada che costeggia la chiesa di Santa Maria di Materdei fino al Rione Sanità.