Domani allerta meteo arancione sulla Campania a partire dalle 9 e fino al 18 gennaio Allerta meteo a Napoli e nel resto della Campania: livello di criticità arancione dalle ore 9 di domani 17 gennaio alle ore 9 di mercoledì 18 gennaio 2023.

Domani sarà allerta meteo arancione sulla Campania: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido dalle ore 9 di domani 17 gennaio alle ore 9 di mercoledì 18 gennaio 2023. È possibile che alcuni Comuni emaneranno ordinanza per scuole chiuse per maltempo.

Ecco cosa dice il bollettino a 24 ore della Regione:

Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. Mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte. A tale quadro meteo sono associati tutti i rischi di tipo idraulico ed idrogeologico oltre che quelli connessi al vento molto forte e alle mareggiate.

Massima allerta sull'isola di Ischia dove è prevista l'evacuazione temporanea di tutti i residenti nella zona rossa interessata dalla drammatica frana di Casamicciola del 26 novembre 2022.