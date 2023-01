Allerta meteo, alto rischio scuole chiuse domani in Campania: Comuni preparano ordinanze Alto rischio di scuole chiuse domani in molti comuni della Campania, a causa dell’avviso di allerta meteo arancione con vento forte e pioggia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alto rischio di scuole chiuse domani in molti comuni della Campania, a causa dell'avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile che prevede forti raffiche di vento e pioggia su tutta la regione, con la possibilità anche di mareggiate lungo la costa. Gli uffici tecnici comunali sono già al lavoro per valutare la possibilità di chiudere in via precauzionale gli istituti scolastici, i parchi e i giardini pubblici ed anche i cimiteri. Ma soltanto nel corso della giornata si avranno le conferme del caso. Anche al Comune di Napoli si sta valutando la situazione.

A Ischia possibile nuova evacuazione

Massima attenzione anche sull'isola di Ischia, dove il commissario per l'emergenza straordinaria Giovanni Legnini potrebbe rinnovare l'ordinanza di evacuazione per i centri più a rischio, oltre alla chiusura delle scuole.

La Protezione Civile della Regione Campania, stamattina, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido delle ore 9 di domani 17 gennaio alle ore 9 di mercoledì 18 gennaio 2023. Il livello dell'allerta è Arancione su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Attivati i Centri operativi comunali che sono in contatto costante con la protezione civile.

Il bollettino prevede venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest-sud-ovest. Mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte. A tale quadro meteo sono associati tutti i rischi di tipo idraulico ed idrogeologico oltre che quelli connessi al vento molto forte e alle mareggiate. C'è il rischio di dissesti idrogeologici, con frane e fiumi di fango.