Domani a Nocera Inferiore i funerali di Elia Caroccia, la donna di 32 anni caduta in una scarpata La donna è morta dopo essere precipitata da un sentiero a Roccamandolfi, in Molise. La Procura di Isernia ha aperto una inchiesta per fare luce sull’accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Sono stati fissati per domani, venerdì 25 agosto, i funerali di Elia Caroccia, la donna di 32 anni morta domenica scorsa dopo essere precipitata in una scarpata mentre percorreva un sentiero a Roccamandolfi, in provincia di Isernia. I funerali della giovane donna si terranno a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, cittadina della quale era originaria: alle ore 11 di domani, nella chiesa di San Matteo Apostolo, familiari, amici e conoscenti daranno l'ultimo saluto ad Elia Caroccia.

La Procura di Isernia ha aperto una inchiesta sulla morte della 32enne

Intanto, i magistrati della Procura di Isernia hanno aperto una inchiesta per fare piena luce sulla vicenda: le indagini degli inquirenti dovranno stabilire con precisione la dinamica dell'incidente ed accertare se vi siano state eventuali responsabilità e se la tragica caduta poteva essere evitata. Per questo il corpo di Elia Caroccia, all'inizio della settimana, è stato sottoposto ad autopsia all'obitorio dell'ospedale di Isernia; poi la salma è stata liberata affinché si potesse procedere con i funerali.

Da una prima ricostruzione, nel pomeriggio di domenica 20 agosto la 32enne stava partecipando a una escursione sui Monti del Matese, al confine tra Molise e Campania, insieme al fidanzato e a un gruppo di amici. La donna stava percorrendo un sentiero nelle immediate vicinanze del ponte tibetano di Roccamandolfi quando, per cause ancora in corso di accertamento, è scivolata ed è precipitata in una scarpata.

Immediato l'intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che, con non poca fatica, hanno raggiunto il punto in cui si trovava Elia Caroccia: per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.