Domani 9 agosto allerta meteo gialla in Campania: temporali intensi e improvvisi La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali valido dalle 12 alle 21 di martedì 9 agosto, sull’intero territorio regionale. Si prevedono, rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree.

A cura di Redazione Napoli

Allerta meteo per temporali intensi su tutto il territorio della Campania: poco dopo le 11.30 col suo quotidiano bollettino la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali. L'allerta è classificata di colore giallo (è la meno critica, viene prima di arancione e rossa) ed è valida dalle ore 12 alle ore 21 di domani, martedì 9 agosto, sull'intero territorio regionale. Le previsioni sul breve periodo prospettano questa situazione: «Si prevedono, rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree». Dunque occorrerà fare particolare attenzione per scrosci d'acqua violenti che dopo mesi di aridità e siccità potrebbero dar luogo e fenomeni franosi o a caduta di rami o alberi.

Scrive il bollettino della Regione Campania: