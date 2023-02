Dolore e lacrime ai funerali del bimbo di 5 mesi morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale Dolore e commozione ai funerali di Alessandro, il piccolo di 5 mesi morto 24 ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Dolore, lacrime e tanti palloncini bianchi a Perdifumo, in provincia di Salerno, per l'ultimo saluto ad Alessandro, il bimbo di 5 mesi morto 24 ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato inizialmente per problemi respiratori. Nella chiesa di San Sisto, l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del piccolo, che chiede verità e giustizia per questo decesso, per il quale sono indagati 11 tra medici ed operatori sanitari. Nei giorni scorsi c'era stata anche l'autopsia sul corpicino del piccolo, i cui funerali si sono potuti svolgere solo oggi nel paese cilentano.

L'autopsia sul corpo del piccolo Alessandro

Secondo quanto emerso dall'autopsia, a stroncare il piccolo sarebbe stata una aritmia ventricolare: Alessandro era completamente disidratato, con forte perdita di sodio e potassio. Da capire, però, cosa possa aver causato tutto questo, portando al suo decesso. Le indagini vanno avanti, mentre nel registro degli indagati sono finiti medici e infermieri che nei giorni precedenti avevano preso parte al ricovero del piccolo, portato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona dove era rimasto nove giorni prima di essere dimesso: appena 24 ore dopo è avvenuto il precipitare degli eventi, con il bambino che è morto nonostante una nuova corsa in ospedale, stavolta al più vicino ospedale Santa Maria Della Speranza di Battipaglia. Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, il piccolo era stato portato nei giorni scorsi presso il nosocomio salernitano a causa di alcuni problemi respiratori.

Le indagini dei carabinieri di Agropoli

La famiglia del bambino ha presentato immediatamente denuncia ai carabinieri, chiedendo verità e giustizia per questa tragedia: le indagini sono state affidate ai carabinieri di Agropoli, dove i militari dell'Arma guidati dal capitano Fabiola Garello stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso, dopo l'apertura di un fascicolo di indagini disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno: acquisite le cartelle cliniche e iscritti, come atto dovuto, nel registro delle indagini medici e infermieri. Dopo il lutto cittadino, da domani gli investigatori cercheranno di dare risposte a tutti gli interrogativi di questa triste vicenda.