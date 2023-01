Bimbo di 5 mesi muore dopo essere stato dimesso dall’ospedale: indagano i carabinieri Un bimbo di 5 mesi è morto nel Salernitano dopo essere stato dimesso dall’ospedale dopo un problema respiratorio: sequestrata la salma, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bambino di soli cinque mesi è morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale, dove era stato portato per un problema respiratorio. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda: sequestrata la salma, nelle prossime ore il magistrato deciderà per l'autopsia. La tragedia è avvenuta a Salerno, e vede come protagonista una famiglia di Perdifumo, comune del Cilento, che dopo la morte del bambino hanno sporto denuncia ai carabinieri per capire cosa sia accaduto che ha portato al decesso del piccolo di appena cinque mesi.

Il ricovero e le dimissioni prima del decesso

Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative, il piccolo era stato portato nei giorni scorsi presso l'ospedale Ruggi D'Aragona e San Giovanni Di Dio di Salerno a causa di alcuni problemi respiratori, e qui ricoverato. Dopo gli esami di rito e gli accertamenti del caso, il piccolo era stato poi dimesso giovedì scorso. Ma 24 ore dopo il piccolo si è sentito nuovamente male, e così è scattata la nuova corsa in ospedale, stavolta verso l'Ospedale Santa Maria Della Speranza di Battipaglia: durante il trasporto, il piccolo avrebbe anche perso i sensi. Nonostante la corsa al nosocomio battipagliese, il piccolo non ce l'ha fatta ed è deceduto.

La denuncia e le indagini

La famiglia del bambino ha così deciso di sporgere denuncia ai carabinieri: le indagini sono state affidate alla Caserma di Agropoli dove i militari dell'Arma, guidati dal capitano Fabiola Garello, stanno effettuando tutti gli accertamenti investigativi del caso. Sequestrata la salma del piccolo e acquisite le cartelle cliniche: nelle prossime ore il magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno a cui è stato affidato il fascicolo di indagini deciderà per l'autopsia. Non è escluso che nelle prossime ore, come atto dovuto per le indagini, possano essere iscritti nel registro degli indagati gli stessi medici che hanno visitato il bambino nei giorni successivi alle sue dimissioni dal nosocomio salernitano. Decisioni che arriveranno con ogni probabilità già nelle prossime ore.