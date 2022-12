Dolci natalizi in mezzo alla sporcizia, luminarie pericolose: sequestri a Salerno, Avellino e Benevento Vasta operazione dei carabinieri del Nas a Salerno, Avellino e Benevento e nelle rispettive province: in totale, i militari dell’Arma hanno elevato 20.500 euro di multe.

A cura di Valerio Papadia

Le festività natalizie sono entrate nel vivo, Salerno viene presa ogni giorno d'assalto dai turisti grazie alla manifestazione "Luci d'Artista", e allora ecco che i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) hanno deciso di controllare numerosi esercizi commerciali in città e in provincia per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. Analoghi controllo sono andati in scena anche ad Avellino e a Benevento e nelle loro rispettive province.

Nel corso di tutto il mese di dicembre, i militari dell'Arma hanno dunque operato controlli in circa 70 attività commerciali, sequestrando 850 confezioni di luminarie considerate pericolose e 5 quintali di dolci tipici del Natale conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie. Al termine delle operazioni sono state elevate multe per un totale di 20.500 euro.

Chiusi laboratori e pasticcerie: valore 1 milione e mezzo di euro

Durante i controlli i carabinieri del Nas, che si sono avvalsi anche della collaborazione del personale delle Asl di riferimento, hanno anche provveduto, a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, numerosi esercizi commerciali: una pasticceria, un laboratorio di produzione dolciaria, una pescheria e tre depositi di alimenti di supermercati; il valore dei provvedimenti amministrativi adottati è stimato in un milione e mezzo di euro.