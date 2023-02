Dolci di Carnevale cotti con il pallet e conservati nella sporcizia: chiuse tre panifici nel Casertano Controlli dei carabinieri del Nas in vista del Martedì Grasso di Carnevale: nella provincia di Caserta, i militari hanno chiuso tre esercizi commerciali.

Controlli a raffica, viste le festività legate al Carnevale, e soprattutto il Martedì Grasso, da parte dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Caserta: i militari dell'Arma, al termine delle operazioni, hanno chiuso tre panifici nella provincia di Caserta, in particolar modo ad Aversa e Casaluce, all'interno delle quali sono state riscontrate diverse irregolarità dal punto di vista igienico-sanitario.

In un panificio i dolci venivano cotti con legna da pallet

In tutti e tre gli esercizi commerciali si producevano dolci tipici delle festività di Carnevale; in uno dei panifici, i carabinieri hanno appurato che i prodotti venivano cotti nel forno utilizzando legna da pallet, i comuni bancali che non potrebbero essere utilizzati per la cottura di alimenti. Inoltre, in tutti e tre i panifici, i militari del Nas hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, con grave pregiudizio per la salute pubblica.

Al termine delle ispezioni, i carabinieri hanno così provveduto alla chiusura dei tre panifici, che hanno un valore complessivo di circa un milione di euro; i militari dell'Arma hanno proceduto anche ad elevare sanzioni amministrative per un ammontare di 4mila euro.

Multati 7 ambulatori medici nella provincia di Salerno

Nelle scorse ore, invece, sempre i carabinieri del Nas, di concerto con il Ministero della Salute, hanno messo a segno una serie di controlli in studi medici e ambulatori in tutta Italia: nella provincia di Salerno, i militari dell'Arma hanno multato 7 ambulatori, nei quali sono state riscontrate irregolarità.