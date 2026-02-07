Dodici canzoni di Gigi D’Alessio scritte dal “Re della camorra” Luigi Giuliano: “Finanziò la sua carriera”

Nel 1992 Gigi D’Alessio è un bravissimo pianista che si esibisce in matrimoni e feste di piazza, improvvisamente una canzone lo rende uno dei cantanti più famosi di Napoli: Cient’anne. Ma come nasce il nasce sodalizio con il re della sceneggiata con Mario Merola. Tra le canzoni più note che vede duettare il giovane D’Alessio con Merola c’è Cient’ann, un brano che nasconde dietro di sé un legame tra lo showbiz e la camorra. A unire i due artisti è un uomo potente, il criminale più carismatico della Fratellanza Napoletana: Luigi Giuliano.

Negli ultimi anni, D’Alessio è passato dall’essere identificato come il cantante della musica partenopea a uno dei nomi più noti non solo a livello nazionale, ma anche nello spettacolo, grazie alla sua partecipazione come giurato nel programma The Voice e ai concerti in Piazza del Plebiscito, trasmessi su Rai 1 per tre anni consecutivi.

Il pubblico italiano ha iniziato a conoscere Gigi D’Alessio non più soltanto come il cantante dal vibrato neomelodico, ma come un vero showman, capace di affiancare presentatrici del calibro di Vanessa Incontrada.

Confidential farà luce sulle origini di Luigi D’Alessio: la storia di un ragazzo cresciuto nella zona industriale della Napoli degli anni Settanta, che sognava di vivere della sua musica a qualsiasi prezzo.

Tra i primi mecenati che hanno creduto nel suo talento con lungimiranza c’è Luigi Giuliano, l’ex boss della camorra che ha governato Forcella tra gli anni ’80 e ’90, arrestato nel 1992 e diventato poi collaboratore di giustizia nel 2002.

Il sodalizio artistico tra Giuliano e D’Alessio ha dato vita alla celebre canzone Cient’anne, un brano d’amore nostalgico e tormentato, che ha ispirato anche un film omonimo, facendo di Merola e D’Alessio protagonisti del grande schermo.

“Ma dietro quelle parole graffianti e passionali si cela un lascito malavitoso.” – racconta un noto membro della camorra, oggi collaboratore di giustizia, a Confidential.

Le schede di deposito della SIAE rivelano che Luigi Giuliano è autore non solo di Cient’anne, ma anche di altre diciassette canzoni per Gigi D’Alessio, tra cui Annarè, anch’essa diventata la base della sceneggiatura dell'omonimo film che, nel 1998, nel primo weekend di programmazione, incassò a Napoli e provincia più del film premio Oscar Titanic. Canzoni per le quali percepisce dal 1992 i diritti d’autore.

Nella prossima puntata di Confidential ascolteremo le parole dello storico paroliere di Gigi D’Alessio, Vincenzo D’Agostino, oggi autore di artisti come Sal Da Vinci e Gigi Finizio. D’Agostino racconterà la verità sugli incontri con il re della camorra Luigi Giuliano. Scopriremo cosa nascondono le parole di quei testi cantati da Gigi D’Alessio e come lo abbiano portato dall’accompagnamento al pianoforte alle feste di matrimonio e comunioni dei rampolli delle famiglie camorristiche più potenti di Napoli, fino a diventare uno degli artisti più noti e influenti dello spettacolo italiano.

