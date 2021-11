Dodicenne scippata al Vomero da due ragazzi a bordo di un monopattino elettrico Due giovani a bordo di un monopattino hanno scippato una 12enne al Vomero: tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per la giovane. Lo apprende Fanpage.it.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una ragazzina di soli 12 anni è stata scippata su via Merliani al Vomero da due persone a bordo di un monopattino, come si apprende da fonti di Fanpage.it: la vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri. La giovanissima, che è caduta a terra durante lo scippo, non ha riportato ferite: solo tanta paura, ma sta bene. Magro anche il bottino dei due scippatori: nella borsetta la giovane aveva poche decine di euro e poco altro.

La vicenda è accaduto, si apprende da fonti di Fanpage.it, nei pressi di via Merliani, poco distante dalla locale filiale del Banco di Napoli. I due a bordo del monopattino sono passati ad alta velocità, scippando la borsetta della dodicenne, facendola anche cadere a terra prima di dileguarsi. Nessuna conseguenza fisica, ma solo tanta paura.

Proprio dallo scorso 10 novembre sono entrate in vigore regole specifiche nel Codice della Strada per quanto riguarda i monopattini elettrici: tra queste, il limite di velocità fissato a 6 chilometri orari nelle aree pedonali e a 20 negli altri casi, oltre al divieto di sosta sui marciapiedi e di circolare contromano, oltre a varie altre misure. Si tratta di un mezzo che, nelle grandi metropoli come Napoli, si è diffuso in un batter d'occhio, anche per il fatto che non richiede la maggiore età per essere utilizzato, né patente o altro, senza contare che, circolando finora anche sui marciapiedi, "permettono" di spostarsi più velocemente ed evitare il traffico cittadino, popolato di automobili e motorini soprattutto nelle ore di punta.