Dodicenne picchiato con mazze e spranghe da un gruppo di coetanei: violenza a Barra A rendere noto l’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli; sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine. Il 12enne è stato ricoverato all’ospedale Santobono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Movida e violenza giovanile sono, purtroppo, ancora collegate a Napoli. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 18 gennaio, a Barra, periferia orientale della città: un ragazzino di 12 anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei, che lo hanno colpito con spranghe e mazze, mentre si trovava all'esterno dell'abitazione della sua fidanzatina. A riferire quanto accaduto è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che rende noto come le forze dell'ordine stiano indagando sulla vicenda. Il 12enne è stato portato all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico del capoluogo: gli è stata diagnosticata la frattura del metacarpo della mano sinistra e alcuni tagli alla testa, che sono stati suturati.

"La violenza delle baby gang è da tempo fuori controllo e questa ennesima aggressione vigliacca e criminale a colpi di mazza e spranghe ai danni di un 12enne che era andato dalla fidanzata testimonia la pericolosità di baby criminali senza scrupoli che per futili motivi sono disposti a sparare, accoltellare, tendere agguati" ha dichiarato il deputato Borrelli.

Un episodio di violenza, nella movida del sabato sera, ha riguardato anche la provincia di Napoli: a Frattamaggiore, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato allo stomaco da un coetaneo, che si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri; pare che l'aggressione sia scattata per una ragazza contesa. Il 16enne ferito è stato portato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.