video suggerito

Litigano per una ragazza, tira fuori il coltello e pugnala il coetaneo 16enne allo stomaco il 16enne accoltellato nella notte a Frattamaggiore. In mattinata un coetaneo si è presentato ai carabinieri di Caivano attribuendosi l’aggressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 16 anni è finito in ospedale a Frattamaggiore questa notte con una coltellata all'addome. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni dal personale sanitario. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato pugnalato da un coetaneo, che poi si è presentato alla caserma dei carabinieri a Caivano questa mattina, attribuendosi il ferimento. La lite, secondo le prime informazioni arrivate, sarebbe scoppiata per una ragazza contesa.

L'accoltellamento in via Roma a Frattamaggiore

Si tratta dell'ennesima aggressione che vede coinvolti minorenni nell'area nord di Napoli. In particolare, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il 16enne sarebbe stato accoltellato questa notte in via Roma a Frattamaggiore, comune dell'hinterland a nord di Napoli. Il ragazzo ferito, poi, si sarebbe recato da solo presso l'ospedale locale, dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti per capire se fossero stati lesionati anche organi vitali. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Il personale medico sanitario gli ha diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni, come detto.

Le indagini dei carabinieri: ipotesi lite per una ragazza contesa

Questa mattina, poi, domenica 19 gennaio 2025, un altro 16enne si è presentato presso la caserma dei carabinieri di Caivano, attribuendosi il ferimento del coetaneo. Secondo quanto finora emerso, la discussione sarebbe nata per una ragazza contesa. Il giovane è stato denunciato per lesioni aggravate. Sono in corso ulteriori approfondimenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Non è escluso che possano essere cercate altre testimonianze ed eventuali video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.