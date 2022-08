Documento falso e coltello per andare in discoteca, 16enne denunciato a Ischia Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri a Ischia: aveva falsificato un documento per entrare in discoteca e aveva un coltello in tasca.

A cura di Nico Falco

Sedici anni appena compiuti, per andare in una discoteca di Ischia si era procurato un documento falso per far credere che fosse maggiorenne. Il ragazzo è però incappato nei controlli dei carabinieri, che lo hanno fermato per un controllo: in tasca aveva anche un coltello a serramanico di 22 centimetri, che il giovane ha spiegato di avere con sé per difendersi dai "malintenzionati". Il ragazzo, napoletano, è stato bloccato nella zona del porto, durante i controlli speciali predisposti dalla Compagnia per monitorare i flussi turistici.

Il 16enne era appena sceso dall'aliscafo quando si è trovato faccia a faccia coi carabinieri. Alle domande dei militari, ha risposto di essere arrivato sull'isola per passare una serata in discoteca. E ha mostrato quel documento di identità, che però è risultato contraffatto. Sono quindi partiti gli accertamenti, e i carabinieri hanno scoperto che non era un ricercato né aveva altri motivi per spacciarsi per un'altra persona: l'unica ragione era nella parte della data di nascita, modificata in modo che il ragazzo risultasse maggiorenne e, di conseguenza, potesse entrare in discoteca.

Nel corso del controllo è stato rinvenuto anche il coltello, che il ragazzo ha detto di avere portato con sé per difendersi da eventuali aggressioni. Arma e carta di identità sono stati sequestrati e per il 16enne è scattata la denuncia a piede libero per possesso di armi od oggetti atti ad offendere e di possesso di documenti falsi o contraffatti. Durante le operazioni una turista 44enne è stata denunciata per guida sotto l'effetto di alcol e 4 ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, e sono state emesse 29 sanzioni per divieto di sbarco, per mancata revisione, sorpasso oltre la striscia continua, divieto di sosta, per patente scaduta, mancato utilizzo del casco e per uso del telefono cellulare durante la guida.