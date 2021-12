Documenti falsi per chiedere il Reddito di cittadinanza nell’ufficio postale, denunciata a Napoli Una 34enne è stata denunciata in un ufficio postale del centro di Napoli: stava cercando di ottenere il Reddito di cittadinanza con dei documenti falsi.

A cura di Nico Falco

Con dei documenti falsi si era presentata in un ufficio postale del centro di Napoli per chiedere il Reddito di cittadinanza. L'escamotage non ha dato però i frutti sperati, anzi: l'impiegato, sospettando che qualcosa non tornasse tra quei fogli, ha lanciato l'allarme e in poco tempo la situazione si è chiarita; per la donna, originaria dello Sri Lanka, è scattata la denuncia a piede libero per tentata truffa aggravata.

La 34enne si era rivolta all'ufficio postale della Galleria Umberto I. Non possedeva i requisiti per accedere al beneficio, ma aveva pensato di bypassare l'ostacolo usando dei documenti falsificati, tra l'altro intestati a un'altra persona. Lo stratagemma è stato subito scoperto quando li ha consegnati allo sportello. L'impiegato si è accorto della contraffazione e, come da prassi, è partita la segnalazione la segnalazione alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Poco dopo nell'ufficio postale, su indicazione della centrale operativa della Questura di Napoli, sono arrivati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale.

I poliziotti hanno verificato che i documenti erano stati contraffatti e hanno accertato la reale identità della 34enne, ricostruendo così il tentativo di truffa. Ulteriori indagini sono in corso per risalire all'origine di quei documenti. È infatti possibile che li abbia falsificati la stessa 34enne, magari facendosi aiutare dal reale intestatario, che potrebbe essere un suo conoscente, ma al momento non si può però escludere che li abbia invece comprati, attingendo da qualche giro di documenti contraffatti preparati ad hoc per accedere al sussidio.