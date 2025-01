video suggerito

Diventa mamma a 56 anni dopo aver perso il figlio in un incidente stradale A Nocera, una donna è diventata madre a 56 anni: un anno fa il figlio, morto nel 2023 in un incidente stradale, era apparso in sogno al padre “annunciandola” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

374 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diventa madre a 56 anni, quasi due anni dopo aver perso il figlio in un incidente stradale. La storia arriva da Nocera, in provincia di Salerno: lei, Pina Esposito, infermiera nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Umberto I, e lui, Rosario Dell'Aglio, insegnante di musica, avevano perso il figlio Alberto Maria, 28 anni, il 25 marzo del 2023 quando il giovane, poco prima di laurearsi in medicina, rimase vittima di un incidente stradale a Castel San Giorgio, scontrandosi con un'ambulanza allo svincolo dell'A30 Caserta-Salerno.

Il padre ha raccontato che nella scorsa primavera aveva sognato proprio il figlio mentre gli porgeva una bambina dai capelli biondi, dicendo che fosse la propria sorellina. E, pochi giorni dopo, la scoperta: la moglie Pina era incinta. E nove mesi dopo, ovvero il 23 gennaio, è venuta alla luce Claudia Maria, bimba dai capelli biondi nata all'Umberto I di Nocera, dove lavora la donna. Un'altra coincidenza: il 24 gennaio 1995 era nato Alberto Maria. Trent'anni dopo, la sorellina. Un cerchio che si chiude: e in molti, sui social, hanno visto in questa nascita una sorta di "nuova vita" per i genitori di Alberto, scomparso poco meno di due anni prima nel tragico incidente stradale. "Quando certi amori entrano nel cuore abiteranno eternamente lì. Il tempo passa ma loro restano", ha scritto il padre sui social, dove gestisce una community religiosa intitolata proprio al figlio.