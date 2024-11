video suggerito

Distrutta dai vandali la panchina dedicata a ragazza morta a 36 anni, la mamma: “Non ho parole” Vandalizzata la panchina che si trova vicino alla chiesa di Santa Maria del Soccorso dedicata ad una giovane morta a 36 anni. Il dolore del quartiere: “La ricostruiremo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Distrutta ai vandali una panchina dedicata dal quartiere Stella a una ragazza morta prematuramente a 36 anni nel 2022. Quella tragica scomparsa aveva sconvolto tutti. Gli abitanti del Corso Amedeo di Savoia avevano così deciso di fare una colletta per comprare una targa in memoria della giovane. C'era stata una piccola cerimonia e l'intitolazione della panchina che si trova vicino alla chiesa di Santa Maria del Soccorso. Il tutto era avvenuto durante il periodo del Covid 19. Un momento di solidarietà tra gli abitanti, nato spontaneamente, per dare la propria vicinanza alla famiglia in un momento di profondo dolore e di sconforto.

La panchina distrutta dai vandali

Purtroppo, negli ultimi giorni, però, la panchina è stata presa di mira da ignoti. I vandali l'hanno devastata, sfondando lo schienale. Ammaccata anche la targa che ricorda la giovane 36enne, strappata troppo presto agli affetti del mondo. Un gesto inqualificabile che ha riaperto una ferita nel cuore di tante persone che alla ragazza hanno voluto bene. La mamma ha commentato amaramente sui social: "Non ho parole", rispondendo ad un post del consigliere municipale Carlo Restaino, della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena.

Il dolore del quartiere: "La ricostruiremo"

Restaino è stato, infatti, uno dei promotori della dedica della panchina: "L'ho fatto a titolo personale – spiega a Fanpage.it – non come consigliere. Un gesto spontaneo che non avrei voluto pubblicizzare. Purtroppo negli scorsi giorni, qualche scellerato ha distrutto a calci questa panchina al Corso Amedeo di Savoia 210, che si trova all'esterno della parrocchia. La stessa panchina che fu dedicata ad una ragazza del nostro quartiere, scomparsa prematuramente. Se individueremo l'autore lo denunceremo. Intanto, ci siamo già attivati per comprare tutto l'occorrente per riparare la panchina".