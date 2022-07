Distrugge la Sirena di Vietri sul Mare: ripreso dalle telecamere, ira del sindaco Spacca la coda della Sirena di Vietri sul Mare, ma viene ripreso dalle telecamere. Ira del sindaco: “Neanche il coraggio di chiedere scusa il giorno dopo”

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’autore del vanalismo "all’opera", ripreso dalle telecamere. Foto / Giovanni De Simone

Spacca la coda della Sirena di Vietri sul Mare, ma non sa che a riprenderlo ci sono le telecamere di videosorveglianza, tanto che in poche ore è stato identificato e denunciato. Duro lo sfogo del sindaco De Simone: "Neanche il coraggio di venire a chiedere scusa", ha tuonato sui social, condividendo anche i frame del video e il risultato di questo atto teppistico. Il giovane è stato già identificato e denunciato dalle forze dell'ordine, che sono facilmente risalite a lui dalle immagini video.

La Sirena di Vietri del Mare distrutta. Foto / Giovanni De Simone

L'episodio è accaduto la scorsa notte: nelle immagini si vede il giovane, forse in preda ad eccessiva "euforia", spaccare la coda della sirena, che al mattino è stata ritrovata in frantumi. Un danno non da poco per una statua che, già in passato, è stata sottoposta a frequenti vandalismi, di fatto fin dalla sua installazione pubblica. Il sindaco Giovanni De Simone, che ha condiviso le immagini, le ha commentate così:

Ed eccolo un altro giovane eroe che in euforia e gioia fa danni alla cosa pubblica. Neanche il coraggio di venire a chiedere scusa il giorno dopo alla comunità. Il fatto è stato già comunicato all’ autorità competente ed il ragazzo, identificato attraverso le telecamere, denunciato.

La statua era stata vandalizzata negli anni scorsi a più riprese: quasi sempre la coda il punto più colpito dai vandali, che spesso in preda all'euforia per qualche birra di troppo la prendono di mira. I danni sono sempre consistenti, e la povera sirena viene, di volta in volta, restaurata.