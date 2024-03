Distacco pietre dal Maschio Angioino, il castello chiuso al pubblico stamane

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Delusione per i turisti che volevano visitare i castelli del centro di Napoli. Oltre il Castel dell'Ovo, da ormai 9 mesi chiuso per lavori importanti di consolidamento e restauro, stamane è stato reso off limits ai visitatori anche il Maschio Angioino.

Motivo? Oggi 30 marzo, all'interno del cortile di Castel Nuovo, un tempo anche sede del Consiglio comunale di Napoli, si è staccata una pietra dalla facciata prospiciente la biglietteria, all'interno del cortile. In attesa delle verifiche del caso, è stata disposta l'immediata chiusura al pubblico della struttura per motivi di sicurezza.