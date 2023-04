Disposta l’autopsia sulla piccola Aurora, investita dalla mamma: la donna indagata per omicidio colposo Si tratta di un atto dovuto, in vista dell’autopsia sul corpo della bambina, che sarà effettuata al Secondo Policlinico di Napoli. La bimba è stata investita dalla madre a Casalnuovo.

A cura di Valerio Papadia

La Procura di Nola, che indaga sull'accaduto, ha disposto l'autopsia sulla salma della piccola Aurora Napolitano, la bambina di 7 anni che lo scorso sabato, a Casalnuovo, è stata investita e uccisa da un'automobile guidata dalla mamma, Rosa, 33 anni. Soltanto dopo l'esame, che stabilirà con precisione anche la dinamica dell'incidente, la famiglia potrà procedere con i funerali. Mamma Rosa, adesso, è indagata per omicidio colposo: si tratta, come fanno sapere gli inquirenti, di un atto dovuto, per consentire di svolgere tutti gli accertamenti richiesti dal caso.

Aurora investita in retromarcia: la mamma non ha la patente

Gli inquirenti propendono per un accadimento accidentale, una tragedia casuale. Dalle indagini – che sono affidate ai carabinieri – è emerso che mamma Rosa non ha mai conseguito la patente di guida. Sabato scorso, in un'area parcheggio in via Emilio Buccafusca a Casalnuovo, la donna stava facendo pratica di guida: invece di ingranare la prima, Rosa avrebbe innestato la retromarcia, investendo in pieno la piccola Aurora, che si trovava proprio dietro l'automobile, un'Audi A3.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per Aurora Napolitano non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato molto violento e la bimba di 7 anni è deceduta sul colpo.

Fiori e candele nel luogo in cui è morta Aurora

Intanto, in quell'area parcheggio in cui la piccola Aurora ha vissuto i suoi ultimi istanti di vita, nella giornata di ieri, domenica 23 aprile, qualcuno ha cominciato a deporre fiori e candele. La comunità, infatti, è stata scossa dalla tragedia.