Disoccupati in corteo occupano i binari della metro, la Linea 1 bloccata per quasi due ore Alcuni manifestanti hanno occupato i binari della stazione Museo: il servizio della Linea 1 della metropolitana di Napoli è rimasto bloccato per oltre un’ora.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi a Napoli: alcuni disoccupati del "Cantiere 167 Scampia" e del "Movimento 7 Novembre" hanno occupato i binari della stazione Museo della Linea 1 della metropolitana cittadina. La manifestazione ha causato l'interruzione della circolazione ferroviaria dell'intera tratta, come comunicato da Anm: "Circolazione temporaneamente sospesa sull'intera tratta. Presenza persone non autorizzate sui binari alla stazione Museo".

Soltanto dopo circa due ore, intorno alle 18, la circolazione è tornata regolare, con eccezione per la stazione di Museo, rimasta chiusa per gli interventi di pulizia che si sono resi necessari dopo l'occupazione dei binari. "Metro Linea 1 riprende il servizio su tutta la tratta ma non effettua la fermata Museo per pulizia dopo sgombero stazione" ha fatto sapere ancora l'Anm.

Il corteo si è spostato all'esterno del Comune di Napoli

Successivamente, il corteo di disoccupati si è spostato in piazza Municipio, all'esterno di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli: ad attenderli, le forze dell'ordine, in assetto anti-sommossa per scongiurare qualsiasi tipo di disordini. "Oggi dovevamo avere risposte in merito, ma l'incontro è stato insoddisfacente. Non si può più fare lo scaricabarile sulla pelle dei tanti disoccupati. Ci sono degli impegni presi da parte delle istituzioni e non abbiamo intenzione in alcun modo di fare un passo indietro" hanno fatto sapere i comitati.