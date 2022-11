Discoteca con 500 persone, ma l’evento è abusivo: denunciato titolare per la terza volta in 7 giorni Sanzionata per la terza volta in una settimana una discoteca di Pollena Trocchia. I carabinieri hanno trovato 500 persone all’evento non autorizzato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Discoteca piena con 500 persone a Pollena Trocchia, ma l'evento è ancora una volta abusivo. Denunciato dai carabinieri per la terza volta in 7 giorni il titolare, un 39enne di Cercola già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era finito nei guai, già negli scorsi giorni, per una festa di Halloween che aveva richiamato circa mille persone, con un altro migliaio in attesa all'esterno del locale, che ha capienza massima di 450 posti. E poi ancora venerdì scorso, 4 novembre, dove i carabinieri avevano interrotto un altro spettacolo non autorizzato, che aveva richiamato circa 300 persone. Ma non è bastato. Stanotte la terza sanzione, con i militari dell'Arma che hanno disposto anche l'avvio della procedura per la chiusura immediata del locale.

Era già stata sanzionata ad Halloween e venerdì

Nella giornata di venerdì 4 novembre, poco dopo la mezzanotte, i militari hanno controllato di nuovo la discoteca che si trova in via Garibaldi, al civico 395. All'interno si stava svolgendo un evento che aveva raccolto tra le 250 e le 300 persone. Dagli accertamenti è però emerso che il gestore non aveva le autorizzazioni necessarie a svolgere la festa.

Stanotte la terza multa: scatta la chiusura

Stanotte, infine, i carabinieri della tenenza di Cercola sono tornati nel locale per ulteriori controlli. Qui hanno trovato circa 500 persone arrivate per partecipare all’ennesimo evento organizzato senza autorizzazioni. A questo punto è scattata una nuova sanzione, la terza in 7 giorni. Il titolare è stato denunciato per la terza volta per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Ed è stato anche avviato l’iter procedurale per la chiusura immediata del locale e per la diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza.