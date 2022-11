Due eventi abusivi in cinque giorni: denunciato il gestore di una discoteca Due eventi abusivi in soli cinque giorni: è quanto accaduto a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove il gestore di una discoteca è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Due eventi abusivi in poco più di cinque giorni: è quanto accaduto in un locale di Pollena Trocchia, comune alle porte di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato il gestore di una discoteca. L'imprenditore dovrà rispondere dell'accusa di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Nella giornata di ieri, venerdì 4 novembre, poco dopo la mezzanotte, i militari hanno controllato la discoteca che si trova in Garibaldi, al civico 395. All'interno si stava svolgendo un evento che aveva raccolto tra le 250 e le trecento persone. Dagli accertamenti è però emerso che il gestore non aveva le autorizzazioni necessarie a svolgere la festa.

L'imprenditore infatti non avrebbe rispettato i requisiti previsti dalla normativa che puntano a salvaguardare l'incolumità pubblica. E per questo motivo, i carabinieri hanno deciso di interrompere la serata. Il locale era già stato denunciato alcuni giorni prima e precisamente la notte di Halloween.

Il locale era già stato segnalato la notte di Halloween

Anche in quell'occasione, i militari hanno trovato circa mille persone all'interno e altre mille all'esterno del locale. Molte di queste avevano un'età inferiore ai 18 anni e tutte avevano acquistato il biglietto in anticipo per questo quindi erano in fila: la coda aveva bloccato la strada e da qui l'intervento delle forze dell'ordine.

I carabinieri, così come ieri, hanno scoperto che il titolare non aveva alcuna autorizzazione. Hanno interrotto la festa, denunciato il titolare, che sarebbe un uomo di 39 anni già noto alle forze dell'ordine, e segnalato la struttura per la quale era stato avviato l'iter di chiusura.