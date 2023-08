Rubato il computer del rapper Clementino con musica e canzoni, un arresto Rubato e ritrovato nel giro di poco tempo il pc contenente musica e brani del rapper Clementino; era stato portato via dal furgone a Camposano (Napoli).

A cura di Nico Falco

Disavventura, a lieto fine, per il rapper Clementino, all'anagrafe Clemente Maccaro: dal suo furgone, parcheggiato a Camposano (Napoli), è stato rubato uno zaino contenente un computer portatile con all'interno numerosi brani e musica. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. La refurtiva è stata recuperata poco dopo grazie all'intervento di un poliziotto del commissariato di Ponticelli e a una pattuglia dei carabinieri, il responsabile è stato arrestato per furto.

L'episodio risale alla mattinata di ieri, 30 agosto. L'agente, che in quel momento era libero dal servizio, era stato contattato da un conoscente che lo aveva avvisato del furto: dal furgone del musicista, parcheggiato in strada, un uomo aveva portato via lo zaino e si era allontanato a piedi in direzione Cicciano. Il poliziotto si è diretto sul posto e, lungo il tragitto, ha intercettato una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cicciano e ha chiesto loro supporto.

Forti della descrizione del ricercato, gli operatori hanno quindi pattugliato la zona e in pochissimo tempo hanno rintracciato l'uomo in via Provinciale per Cicciano, all'incrocio con Francesco Siciliano; a quel punto il sospettato ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato. Controllato, è stato trovato in possesso dello zaino rubato e per lui sono scattate le manette per furto; si tratta di un 34enne di Nola che, da controlli a terminale, è risultato avere diversi precedenti di polizia, anche specifici. La refurtiva, compreso il computer che, a quanto si apprende, conteneva del materiale molto importate per l'artista, è stata restituita a Clementino dopo le formalità di rito.

(articolo aggiornato alle 18.58 del 31 agosto 2023)