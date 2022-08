Disabile ucciso a bastonate nel Casertano: arrestato il nipote a Napoli Octavian Muntean, 41 anni, è stato arrestato per l’omicidio dello zio, Petru Muntean, 62 anni, ucciso a bastonate lo scorso 1° luglio a Capua.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

A distanza di un mese dal delitto si dissipano tutti i dubbi riguardo l'omicidio di Petru Muntean, 62 anni, disabile costretto sulla sedia rotelle, ammazzato a bastonate nella sua casa di Capua, nella provincia di Caserta, lo scorso 1° luglio: nella giornata del 22 luglio – ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, 2 agosto – i carabinieri hanno arrestato a Napoli il nipote della vittima, Octavian Muntean, 41 anni, accusato dell'omicidio dello zio. I militari dell'Arma hanno individuato il 41enne mentre si trovava in fila alla mensa di una organizzazione di volontariato nel capoluogo campano: dopo l'omicidio, infatti, Octavian Muntean aveva fatto perdere le sue tracce vivendo tra i senzatetto nelle stazioni ferroviarie dapprima nel Casertano e poi a Napoli.

L'omicidio di Petru Muntean a Capua

Il corpo di Petru Muntean fu scoperto il 1° luglio scorso nella sua abitazione, una casa di fortuna realizzata negli spogliatoi dell'ex campo sportivo in via Giardini a Capua. L'uomo, come detto, viveva su una sedia a rotelle, sulla quale era stato costretto dopo essere stato colpito da un ictus: il cadavere del 62enne venne ritrovato, riverso sul pavimento, dal fratello della vittima. Gli operatori del 118 non poterono fare altro che constatare il decesso del 62enne, che sul corpo presentava vistose ferite ed ematomi compatibili con una brutta caduta o con un violento pestaggio.

L'autopsia ha invece indicato che le ferite rinvenute sul corpo di Petru Muntean erano compatibili con un bastone o un altro oggetto contundente, convalidando così la tesi dell'omicidio. Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Capua, hanno in poco tempo portato portato al nipote del 62enne, che come detto è stato arrestato.