Disabile trovato morto con segni sul volto e corpo. L’ipotesi: picchiato fino alla morte Caserta: 62enne paraplegico trovato morto con tumefazioni, omicidio fra ipotesi la violenta e mortale aggressione.-

A cura di Redazione Napoli

C'è una orribile ipotesi che si fa largo sulla morte di un 62enne disabile, trovato senza vita a Capua, provincia di Caserta: l'uomo, Petru Muntean, romeno, riportava diverse tumefazioni compatibili con una brutta caduta ma anche con un violentissimo pestaggio. Il corpo è stato scoperto accanto alla sua sedia a rotelle dal fratello, nei pressi del campo sportivo, poco dopo le 19 di ieri.

Sul posto la Polizia Municipale e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del paraplegico. Indagano i carabinieri della compagnia di Capua, guidati dal tenente colonnello Paolo Minutoli. Le lesioni sul corpo potrebbero essere state causate o da una caduta o da percosse, stando ad una prima analisi dei fatti. Non si esclude quindi, fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, la pista dell'omicidio. La salma del 62enne è stata trasportata all'istituto di medicina legale per l'esame autoptico.