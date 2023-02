Disabile in sedia a rotelle portato in braccio per le scale: in stazione manca l’ascensore Accade alla stazione di Sarno, dove un ragazzo in sedia a rotelle è costretto ad essere portato in braccio per le scale: la denuncia arriva dal deputato Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto treni in ritardo e soppressi, ma anche infrastrutture inadeguate, stazioni spesso male in arnese, non attrezzate o addirittura fatiscenti: sono tanti i problemi del trasporto ferroviario in Campania. Alla stazione di Sarno, nella provincia di Salerno, accade ad esempio che un ragazzo disabile, Yuri il suo nome, costretto sulla sedia a rotelle, sia costretto a farsi portare in braccio per le scale vista l'assenza sia di un ascensore.

La condizione di Yuri è stata denunciata, sui social network, dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che su Facebook e su Instagram ha pubblicato la foto del ragazzo, alla stazione di Sarno, bloccato in cima alle scale. Nella didascalia dell'immagine, che il deputato ha ricevuto da un follower, viene spiegato la storia del ragazzo:

Ciao Francesco, lui è Yuri. Ho assistito alla sue peripezie per arrivare ai binari della stazione ferroviaria di Sarno. Doveva spostarsi per sottoporsi a visite specialistiche. Insieme ad alcuni passanti abbiamo dovuto alzarlo per scendere e risalire le scale. È inaccettabile che le persone con difficoltà motoria non possano spostarsi per la mancanza di montacarichi o ascensori, non sono figli di un Dio minore!

Decine e decine di commenti, in pochissimo tempo, sono apparsi sotto la foto: l'indignazione è il sentimento più comune. Tutti sono concordi nel condannare come, nel 2023, in luoghi pubblici come le stazioni manchino gli strumenti per renderli fruibili a tutti.