L’inferno della 17enne disabile: violentata per mesi dal patrigno 26enne, maltrattata dalla madre Un uomo è stato arrestato a San Gennaro Vesuviano (Napoli): è accusato di avere stuprato ripetutamente la figlia della compagna; la donna è indagata.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 26enne è stato arrestato a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, con l'accusa di violenza sessuale aggravata: avrebbe, per mesi, violentato la figlia 17enne, disabile, della compagna convivente. Raggiunto da una ordinanza di applicazione di misura cautelare, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari; la donna, madre della ragazza, risulta indagata per atti vessatori e maltrattamenti nei confronti della 17enne.

Il provvedimento, eseguito dai carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano, è stato emesso dal Tribunale di Nola al termine degli accertamenti condotti su delega della locale Procura della Repubblica. Indagini, inutile dirlo, delicatissime, che hanno dovuto tenere conto soprattutto delle condizioni della ragazza, oltre che delle implicazioni familiari, per fare luce su quanto accaduto; la minorenne è stata ascoltata con le dovute cautele e in ambiente protetto da personale qualificato.

Stando a quanto ricostruito dai militari, il 26enne avrebbe in più occasioni abusato della figlia della compagna, approfittando anche della sua disabilità; per la donna, 40 anni, è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.