Dipendente del supermercato muore schiacciato da cancello, tragedia a Vallo della Lucania Il dipendente di un supermercato di Vallo della Lucania (Salerno) è morto schiacciato da un cancello in ferro ieri sera; la Procura ha aperto un fascicolo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo di 38 anni è morto ieri sera a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, a seguito di un incidente: è rimasto schiacciato da un cancello scorrevole in ferro nei pressi del supermercato dove lavorava. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 per la vittima non c'è stato nulla da fare; l'uomo, originario di Casalvelino, era sposato e aveva due figli piccoli e viveva con la famiglia ad Ascea.

La tragedia intorno alle 22 del 3 febbraio. Stando alle prime ricostruzioni, tutt'ora al vaglio, pare che il cancello sia improvvisamente crollato su un lato travolgendo F. T. che si trovava accanto; non è ancora chiaro se il 38enne in quel momento lo stesse chiudendo e se durante la manovra il cancello sia uscito dal binario o se abbia ceduto per altri motivi. I colleghi della vittima hanno immediatamente allertato il 118, i sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti; l'uomo, liberato dalla pesante struttura in ferro, è stato caricato in ambulanza e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca, dove è arrivato in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che si stanno occupando delle indagini sotto il coordinamento della Procura di Vallo della Lucania. Questa mattina i militari hanno effettuato nuovi sopralluoghi, l'area dell'incidente è stata transennata e sono in corso verifiche sul cancello e sulla struttura portante e sul meccanismo di scorrimento per appurarne le condizioni e verificare se all'origine dell'incidente ci sia stato un problema di manutenzione.