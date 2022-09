Dieci colpi di pistola contro una pescheria a Pozzuoli: indagano i carabinieri Verosimilmente, i colpi di pistola sono stati esplosi questa notte: sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una raffica di proiettili, dieci colpi di pistola, sono stati esplosi contro una pescheria a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Questa mattina, intorno alle 7.30, su segnalazione del 112, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Miliscola, all'esterno della Pescheria del Mare – Mordi e Fuggi: presumibilmente nella notte appena trascorsa, dieci colpi di pistola sono stati esplosi contro la saracinesca dell'attività commerciale. Le indagini per fare luce sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che stanno cercando di chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e di pervenire all'identità degli autori di quella che ha tutti i contorni di una intimidazione.

Spari a Varcaturo, ferito un 18enne

Non molto lontano da Pozzuoli, a Varcaturo, frazione di Giugliano, solo qualche sera fa, lo scorso 8 settembre, sono stati esplosi altri colpi di pistola: in quell'occasione, però, un giovane di 18 anni è rimasto ferito. Secondo quanto ha raccontato il giovane – residente nel quartiere napoletano di Fuorigrotta – alle forze dell'ordine, si trovava in auto nei pressi della rotonda di Varcaturo quando è stato raggiunto da un'altra automobile, dalla quale ignoti hanno esploso dei colpi di pistola che lo hanno ferito al braccio. Ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, al 18enne sono state riscontrate ferite giudicate non gravi e guaribili in 30 giorni.