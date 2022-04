“Dico tutto a tua moglie, le mando i video”: l’amante lo lascia e lui lo ricatta, 30enne nei guai Un uomo di 30 anni destinatario di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex amante e da sua moglie.

A cura di Valerio Papadia

Non si era rassegnato alla fine della relazione con un uomo sposato, così ha cominciato a ricattare lui e la moglie: nei guai un uomo di 30 anni a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, emessa dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata: il 30enne, infatti, è gravemente indiziato dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicita e di atti persecutori. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Torre del Greco, hanno permesso ai militari di ricostruire la vicenda: il 30enne, quando l'uomo sposato aveva interrotto la loro relazione extraconiugale, aveva cominciato a ricattarlo, minacciandolo di diffondere un video che li ritraeva in atteggiamenti sessuali espliciti e di inviarlo anche a sua moglie.

La vittima non aveva ceduto, restando fermo nella sua decisione di non continuare la relazione: il 30enne aveva così rivolto le proprie "attenzioni" sulla moglie del suo ex amante, che aveva cominciato a perseguitare. L'indagato, infatti, aveva preso a inviare numerosi messaggi alla donna, insultandola e offendendola ripetutamente; aveva anche cominciato a recarsi sotto l'abitazione della coppia, scrivendo sui muri nelle immediate vicinanze del palazzo epiteti offensivi nei riguardi dei due.

La donna, pervasa da un costante stato di agitazione, aveva così deciso di rivolgersi ai carabinieri e di denunciare, insieme al marito, gli atti persecutori messi in campo dal 30enne nei loro confronti. Le loro dichiarazione, unitamente al materiale presenti sui loro cellulari, hanno permesso ai militari dell'Arma di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del 30enne, che ha spinto il giudice a emettere il provvedimento cautelare.