“Devi tornare con me” e minaccia la ex con un coltello, poi la prende a testate: arrestato Ha aggredito la ex compagna con un coltello prima e poi a testate: arrestato un 34enne, deve rispondere di atti persecutori e lesioni aggravate.

Voleva che la propria ex tornasse a tutti i costi con lui: e per "convincerla", non ha esitato ad estrarre un coltello e prenderla a testate, ottenendo però come unico risultato l'arresto per atti persecutori e lesioni aggravate. Fortunatamente la donna se l'è cavata con un politrauma e cinque giorni di prognosi. Per l'ex violento invece sono scattate le manette e le porte del carcere napoletano di Poggioreale.

L'aggressione negli uffici dove la donna lavora

Tutto è accaduto nel quartiere Porto del capoluogo di Napoli: qui un 34enne, che già precedentemente si era reso protagonista di episodi di minacce nei confronti della ex, si è presentato sul posto di lavoro della donna, arrivando fino negli uffici. Qui, l'uomo le ha intimato di tornare con lui e di fronte all'ennesimo rifiuto da parte della donna ha estratto un coltello minacciandola. La ex compagna ha provato a divincolarsi, ma l'uomo ha iniziato prima a strattonarla e poi l'ha colpita con una testata al volto prima di fuggire.

L'arrivo dei carabinieri

I carabinieri, avvisati da una segnalazione, raggiungono il posto e trovano l'uomo, che era ancora nei pressi del luogo dell'aggressione. Addosso, aveva un taglierino subito sequestrato, mentre la donna è stata soccorsa dal personale medico sanitario dell'ospedale Pellegrini di Napoli: per lei, una prognosi di cinque giorni per politrauma. L'uomo nel frattempo è stato portato nel carcere di Poggioreale, dove dovrà rispondere di atti persecutori e lesioni aggravate: già in passato, inoltre, aveva minacciato ripetutamente la propria ex compagna, sia di persona sia telefonicamente.